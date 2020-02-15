Леонид Пасечник - воинам-интернационалистам: Ваш боевой опыт и закалка - главные помощники в самых критических ситуациях

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:15:34+03:00

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Глава ЛНР Леонид Пасечник в День памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, выразил слова глубокой признательности всем, кто прошел дорогами Афганистана и других горячих точек.

- К сожалению, не всем удалось вернуться с поля боя. Светлая память о героях навсегда останется в наших сердцах! – сказал Леонид Пасечник. - В 2014 году, когда над Луганщиной нависла угроза в облике украинского фашизма, вы, как истинные патриоты родного края, встали на его защиту. Боевой опыт, выучка и закалка, которыми обладают люди, прошедшие огонь войны, были главными помощниками в самых критических ситуациях. Помимо воинского дела, вы и в гражданской жизни всегда на передовой.

Глава ЛНР поблагодарил воинов-интернационалистов за активное участие во всех сферах деятельности республики и огромный вклад в дело воспитания подрастающего поколения.

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ИСТОЧНИК KP.RU