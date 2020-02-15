2020-02-15T11:15:34+03:00
Общество

Леонид Пасечник - воинам-интернационалистам: Ваш боевой опыт и закалка - главные помощники в самых критических ситуациях

Глава ЛНР обратился к воинам-интернационалистам
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Леонид Пасечник - воинам-интернационалистам: Ваш боевой опыт и закалка - главные помощники в самых критических ситуациях Фото: fromua.newsЛеонид Пасечник - воинам-интернационалистам: Ваш боевой опыт и закалка - главные помощники в самых критических ситуациях Фото: fromua.news
Изменить размер текста:

Глава ЛНР Леонид Пасечник в День памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, выразил слова глубокой признательности всем, кто прошел дорогами Афганистана и других горячих точек.

- К сожалению, не всем удалось вернуться с поля боя. Светлая память о героях навсегда останется в наших сердцах! – сказал Леонид Пасечник. - В 2014 году, когда над Луганщиной нависла угроза в облике украинского фашизма, вы, как истинные патриоты родного края, встали на его защиту. Боевой опыт, выучка и закалка, которыми обладают люди, прошедшие огонь войны, были главными помощниками в самых критических ситуациях. Помимо воинского дела, вы и в гражданской жизни всегда на передовой.

Глава ЛНР поблагодарил воинов-интернационалистов за активное участие во всех сферах деятельности республики и огромный вклад в дело воспитания подрастающего поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана

Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске на день: 15 февраля в Республике переменная облачность, на дорогах гололед
«Только вместе мы докажем - рак - не приговор!» В Донецке пройдет благотворительная акция
Погода в Донецке на день: 15 февраля в городе ясный солнечный день без осадков
Леонид Пасечник - воинам-интернационалистам: Ваш боевой опыт и закалка - главные помощники в самых критических ситуациях
«Прожарят» тех, кто этого заслужил!» В ДНР стартует новый юмористический проект
Украина сформировала авиационную эскадрилью для усиления войск в Донбассе
Грипп в Донецке и ДНР 2020: в ряде школ ввели карантин
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что у жителей Донбасса один выход – пожизненное заключение
Киевские силовики не подпускают беспилотники ОБСЕ
В школах Луганска продлили карантин до 22 февраля
Какое наказание ожидает студента из Донецка, который въехал на Украину по паспорту гражданина ДНР
В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана
В ДНР обстрел Донецка квалифицировали как теракт
День освобождения Луганска: 77 лет назад Красная Армия выбила из города немецко-фашистских захватчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: Кто может подать документы без очереди