2020-02-15T11:05:40+03:00
Общество

«Прожарят» тех, кто этого заслужил!» В ДНР стартует новый юмористический проект

Выступят лучшие комики ДНР, а также гость из ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
«Донбасская Прожарка» соберет лучших комиков. Фото: Фейсбук«Донбасская Прожарка» соберет лучших комиков. Фото: Фейсбук
Изменить размер текста:

23 февраля в Донецке в ночном клубе «Лица» стартует новый юмористический проект общественного движения «Донецкая Республика» - «Донбасская Прожарка». Начало - в 16.00.

- Лучшие комики ДНР, а также гость из ЛНР команда ОД «ДР» «Ровеньки» по-новому покажут события, происходящие вокруг нас, поднимут злободневные темы и «прожарят» тех, кто этого заслужил. В ходе проекта будут отбираться лучшие комики, которые и в дальнейшем будут радовать своего зрителя, - сообщили организаторы.

«Прожарка» - формат комедийного шоу, в котором ведущий и участники высмеивают приглашенную известную личность по ее собственному желанию. Первая «прожарка» состоялась в 1950 году в США. Проект сейчас популярен и в России.

Комики выступят в зале «Голоса».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получение паспорта ДНР: Полезные советы от депутата

Анастасия Селиванова рассказала "Комсомолке", как получить паспорт ДНР, при этом сохранив нервы и время (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске на день: 15 февраля в Республике переменная облачность, на дорогах гололед
«Только вместе мы докажем - рак - не приговор!» В Донецке пройдет благотворительная акция
Погода в Донецке на день: 15 февраля в городе ясный солнечный день без осадков
Леонид Пасечник - воинам-интернационалистам: Ваш боевой опыт и закалка - главные помощники в самых критических ситуациях
«Прожарят» тех, кто этого заслужил!» В ДНР стартует новый юмористический проект
Украина сформировала авиационную эскадрилью для усиления войск в Донбассе
Грипп в Донецке и ДНР 2020: в ряде школ ввели карантин
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что у жителей Донбасса один выход – пожизненное заключение
Киевские силовики не подпускают беспилотники ОБСЕ
В школах Луганска продлили карантин до 22 февраля
Какое наказание ожидает студента из Донецка, который въехал на Украину по паспорту гражданина ДНР
В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана
В ДНР обстрел Донецка квалифицировали как теракт
День освобождения Луганска: 77 лет назад Красная Армия выбила из города немецко-фашистских захватчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: Кто может подать документы без очереди