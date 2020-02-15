«Прожарят» тех, кто этого заслужил!» В ДНР стартует новый юмористический проект

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:05:40+03:00

Выступят лучшие комики ДНР, а также гость из ЛНР

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23 февраля в Донецке в ночном клубе «Лица» стартует новый юмористический проект общественного движения «Донецкая Республика» - «Донбасская Прожарка». Начало - в 16.00.

- Лучшие комики ДНР, а также гость из ЛНР команда ОД «ДР» «Ровеньки» по-новому покажут события, происходящие вокруг нас, поднимут злободневные темы и «прожарят» тех, кто этого заслужил. В ходе проекта будут отбираться лучшие комики, которые и в дальнейшем будут радовать своего зрителя, - сообщили организаторы.

«Прожарка» - формат комедийного шоу, в котором ведущий и участники высмеивают приглашенную известную личность по ее собственному желанию. Первая «прожарка» состоялась в 1950 году в США. Проект сейчас популярен и в России.

Комики выступят в зале «Голоса».

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ИСТОЧНИК KP.RU