15 Февр. 2020 2020-02-15T08:45:12+03:00

Грипп в Донецке и ДНР 2020: в ряде школ ввели карантин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Грипп в Донецке и ДНР 2020 пока не перешагнул эпидпорог

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Грипп в Донецке и ДНР 2020 набирает обороты. За прошедшую неделю в ДНР гриппом и ОРВИ заболели 10 104 человека, что ниже эпидемиологического порога на 48,8 процента. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Больше всего заболевших в Кировске и Шахтёрском районе, но и в этих населенных пунктах эпидпорог пока не превышен, - рассказали в Минздраве.

В ДНР в целом ряде школ введен карантин.

- Распоряжением глав администраций приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных организациях Енакиево (28 школ), в 15 классах четырех муниципальных образовательных учреждений (МОУ) Тореза и 1 МОУ Шахтёрского района. Приказом перешли на очно-заочную форму обучения 32 класса 8 МОУ и организованы дополнительные каникулы для учащихся первых классов в 5 МОУ Макеевки, - говорится в сообщении.

Напомним, что в школах вводят карантин, когда на занятиях из-за гриппа и ОРВИ отсутствуют 20 и больше процентов учащихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU