15 Февр. 2020 2020-02-15T09:41:12+03:00

До конца года на вооружение эскадрильи поступят вертолеты МИ-2, МИ-8 и самолеты АН-26 Фото: Александр КОЦ

Об этом за вознаграждение правоохранителям ЛНР рассказал военнослужащий ВСУ

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Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности к мирным инициативам, вооруженные формирования незалежной усиливают группировку войск в так называемой зоне «операции объединенных сил». Об этом за вознаграждение правоохранителям ЛНР рассказал военнослужащий 456-й бригады транспортной авиации Воздушного командования «Центр» ВСУ.

- В Винницкой области была создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья (место дислокации – аэродром в Гавришовка), предназначенная для оперативного воздушного обеспечения деятельности сил специальных операций ВСУ, - рассказал солдат незалежной.

ВСУшник отметил, что командиром был назначен Богдан Андрушко.

- Задачами эскадрильи обозначены проведение поисково-спасательных операций, десантирование в тыл противника, эвакуация групп ССО, обеспечение доставки грузов разведывательным группам, - сообщил военнослужащий.

До конца года на вооружение эскадрильи поступят вертолеты МИ-2, МИ-8 и самолеты АН-26.

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ИСТОЧНИК KP.RU