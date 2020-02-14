В школах Луганска продлили карантин до 22 февраля

14 Февр. 2020 2020-02-14T22:21:29+03:00

Об этом сообщили в столичной мэрии

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В школах столицы Луганской Народной Республики снова продлили карантин. Ученики будут прогуливать занятия еще одну неделю.

Это связанно с сохраняющимся высоким порогом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в луганской городской администрации.

- На основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен до 22 февраля, - говорится в сообщении.

До этого карантин был введен с 4 по 10 февраля, после был продлен с 11 по 17 февраля.

Родителям следует провести беседу с детьми по безопасности. Многие могут ринуться гулять по льду, который из-за неустойчивого мороза тонкий и хрупкий. Со строений падают сосульки и снежные сходы. Водителям на дорогах Луганска тоже следует быть бдительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU