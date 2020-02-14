2020-02-14T20:50:08+03:00
Политика

В ДНР обстрел Донецка квалифицировали как теракт

Генеральная прокуратура Республики возбудила уголовное дело
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Старомихайловке под обстрел ВСУ попали школа, шахта и шесть домовВ Старомихайловке под обстрел ВСУ попали школа, шахта и шесть домовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Обстрел Петровского района Донецка и Старомихайловки, в результате которого в поселке повреждения получили школа, шахта и шесть домов, в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики квалифицировали как теракт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта, - сообщили в Генпрокуратуре.

Обстрел по населенным пункта вооруженные формирования вели из 82 и 120-миллиметровых минометов и гранатометов.

- Уголовное дело возбуждено по статье «теракт», - рассказывают в Генеральной прокуратуре ДНР. Ее статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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