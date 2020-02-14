2020-02-14T18:53:01+03:00
Общество

Как получить в Донецке паспорт ДНР: Кто может подать документы без очереди

Нововведения коснулись беременных и мам с маленькими детьми
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Свыше 415 тысяч человек получили паспорта Донецкой Народной Республики с 2016 года. Фото: ДАНСвыше 415 тысяч человек получили паспорта Донецкой Народной Республики с 2016 года. Фото: ДАН
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В ЛДНР продолжается выдача паспортов Республики. Сейчас количество выданных паспортов ДНР перевалило за 415 тысяч и эта цифра растет.

Меняются и некоторые правила их получения, для того, чтобы облегчить этот путь для отдельных категорий граждан. В этот раз нововведение коснулось беременных и женщин с детьми до 3-х лет.

- Беременные и женщины с детьми до 3-х лет, могут подать документы на ПАСПОРТ ДНР каждый четверг в ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ! Сделать это можно без талона, - сообщила депутат Народного Совета ДНР и основатель группы Паспорт РФ в ДНР/ЛНР. От и До Анастасия Селиванова.

Ранее мы сообщали, что с 1-го января 2020 года изменились реквизиты миграционных служб ДНР и порядок их уплаты.

Узнать о всех тонкостях оформления паспорта ДНР, а потом паспорта РФ можно на сайте mvddnr.ru. Там публикуют постоянные изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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