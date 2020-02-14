Как получить в Донецке паспорт ДНР: Кто может подать документы без очереди
В ЛДНР продолжается выдача паспортов Республики. Сейчас количество выданных паспортов ДНР перевалило за 415 тысяч и эта цифра растет.
Меняются и некоторые правила их получения, для того, чтобы облегчить этот путь для отдельных категорий граждан. В этот раз нововведение коснулось беременных и женщин с детьми до 3-х лет.
- Беременные и женщины с детьми до 3-х лет, могут подать документы на ПАСПОРТ ДНР каждый четверг в ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ! Сделать это можно без талона, - сообщила депутат Народного Совета ДНР и основатель группы Паспорт РФ в ДНР/ЛНР. От и До Анастасия Селиванова.
Ранее мы сообщали, что с 1-го января 2020 года изменились реквизиты миграционных служб ДНР и порядок их уплаты.
Узнать о всех тонкостях оформления паспорта ДНР, а потом паспорта РФ можно на сайте mvddnr.ru. Там публикуют постоянные изменения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Получение паспорта ДНР: Полезные советы от депутата
Анастасия Селиванова рассказала "Комсомолке", как получить паспорт ДНР, при этом сохранив нервы и время (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU