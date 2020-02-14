2020-02-14T18:32:36+03:00
Политика

«Закарпатье должно выйти из состава Украины, как Донецк и Луганск»: В ВСУ конфликт на политической почве закончился ранениями

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: informator.pressФото: informator.press
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В Донбассе между солдатами вооруженных формирований Украины вспыхнул конфликт на политической почве. Об этом сообщил официальный представите Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

Один из военнослужащих незалежной, этнический венгр, высказал мнение о том, что Закарпатье, как и Донецк с Луганском, должно выйти из состава Украины.

- В районе населенного пункта Крымское между двумя военнослужащими 93-й бригады во время употребления алкогольных напитков вспыхнул конфликт, в результате которого один из них стал наносить сослуживцу ножевые ранения. Защищаясь, раненый солдат открыл огонь из автомата. Оба военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, - рассказал Осадчий.

Напомним, что поселок Донецкий вооруженные формирования Украины обстреляли по приказу командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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