Поселок Донецкий ВСУ обстреляли по приказу командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского
Два раза за неделю вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- ВСУ выпустили по территории Республики 39 различных боеприпасов. Зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры, - рассказал он.
Осадчий отметил, что приказ открыть огонь по Донецкому, в результате которого поселок был обесточен, отдал командир 93-й бригады украинских вооруженных формирований Дмитрий Брыжинский.
- Этот обстрел совпал не только с заседанием в Минске, но и с посещением зоны «ООС» делегацией аппарата военного атташе при посольстве США на Украине, - сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
Осадчий отметил, что материалы по фактам обстрелов переданы в международные организации и в Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики для приобщения к делу.
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ИСТОЧНИК KP.RU