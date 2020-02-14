В ДНР установлен минимальный размер оплаты труда

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:38:07+03:00

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На сегодняшнем заседании народного совета ДНР депутаты приняли закон «О минимальном размере оплаты труда».

- Цель — обеспечение защиты трудящихся от низкой оплаты труда, регулирование вопросов оплаты труда, снижение уровня бедности и обеспечение социальной стабильности, — отметила перед голосованием председатель парламентского комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Республике составляет 6065 (шесть тысяч шестьдесят пять) рублей. На заседании присутствовал девяносто один депутат. Проект нормативного документа был поддержан ими единогласно.

Минимальный размер труда в Республике установлен впервые Ранее на территории ДНР размер оплаты никак не регулировался. .

Напомним, перед Новым Годом Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах поэтапного повышении зарплат и пенсий в Республике до уровня Ростовской области к 1 январю 2022 года

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ИСТОЧНИК KP.RU