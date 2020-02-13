ВСУ не пускают ремонтников восстановить электроснабжение поселка Красный Партизан

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:28:15+03:00

Ремонтники ДНР два раза просили ВСУ не открывать огонь на время ремонта, но ВСУ не соглашаются

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Непогода и снегопады повредили провода и в небольших поселках, в том числе на линии разграничения. Несмотря на местоположение, в поселках продолжают жить люди. И ремонтные электрики и рады бы все восстановить, но не могут. Вот уже больше недели жители населенного пункта Красный Партизан, а это около тысячи человек, среди которых дети и старики, уже больше недели сидят без света. Сотрудники Республиканского предприятия «РЭК» не могут приступить к ремонту ЛЭП, потому что Украина их туда не пускает.

Представители ДНР в СЦКК и в переговорном процессе дважды, шестого и десятого февраля, направляли аварийные заявки на проведение ремонта, однако украинская сторона все это дело игнорирует.

Вопрос стоит настолько остро, что поднимался представителями Республики на переговорах 12 февраля в Минске. Однако, даже обсуждение на самом высоком уровне результатов не принесло – гарантии безопасности от украинской стороны по состоянию на 13 февраля так и не получены.

В очередной раз Киев показал, что ему плевать на жителей Донбасса проигнорировав вопрос восстановления гражданской инфраструктуры. Громкие заявления официальных лиц Украины о том, как они переживают за население Донбасса, выглядят особо цинично в то время, как мирные жители, живущее вблизи линии боевых действий и страдающее от регулярных обстрелов со стороны ВСУ, подвергаются еще большим лишениям, связанным с ухудшением погодных условий и вынуждены по вине украинской стороны жить без света, воды и тепла.

Энергетики Республики готовы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в Красном Партизане как только получат гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК.

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Выпал снег. Работы на СТО как таковой нет. Почему же не сделать доброе дело? Так дома сидеть на диване, а так куда интересней куда-то поехать, кому-то помочь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU