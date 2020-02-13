В центре Донецка на тротуаре легковушка сбила маму с девочкой-подростком
Утром в Донецке призошло ДТП в котором пострадал подросток. Сообщение об аварии появилось в соцсетях. Очевидцы сообщали, что около 10:30, на пересечении улицы Университетской и проспекта Гурова. Мама с девочкой подростком проходили мимо корпуса исторического факультета Донецкого национального университета. В это время на тротуар вылетела серебристая легковушка, сбила девушку и маму, протащив их несколько метров по снегу.
Очевидцы пытались оказать помощь до приезда "скорой", сейчас они доставлены в одну из больниц Донецка. Пока что состояние оценивается как среднее.
«Комсомолка» связалась с ГАИ, и вот что сообщил сотрудник госавтоинспекции:
- Предварительно установлено, женщина с пятнадцатилетней дочкой собирались переходить дорогу, стояли на тротуаре возле бордюра. В то время произошло столкновение двух транспортных средств. Один из автомобилей после удара в неуправляемом состоянии отлетел в сторону бордюра и сбил маму с девочкой. В результате девочка получила множественные переломы, в том числе таза, и сейчас находится в больнице. Мама за медицинской помощью пока не обращалась, - сообщили в ГАИ.
Читайте также
Скорая, фуры, легковушки –дончанин на внедорожнике бесплатно помогает землякам, застрявшим в снегу
Выпал снег. Работы на СТО как таковой нет. Почему же не сделать доброе дело? Так дома сидеть на диване, а так куда интересней куда-то поехать, кому-то помочь (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»