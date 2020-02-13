2020-02-13T12:59:10+03:00
Звезды

«Мы все еще живы и это наша награда»: Дети из Докучаевска спели на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной

Перед выступлением у Юлии и детей была всего одна совместная репетиция [видео]
Екатерина Сорока
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Дети поехали в Россию по приглашению общественной организации «Землячество Донбассовчев». Фото: versiya.infoДети поехали в Россию по приглашению общественной организации «Землячество Донбассовчев». Фото: versiya.info
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Приключения детей из Докучаевска в России продолжаются. Ребята из образцового хора «Лира» побывали в Москве и даже спели на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной. У них была всего одна совместная репетиция. Но от их пения под громкие басы все равно вызывают мурашки по коже. А текст песни «На передовой» как-никак лучше подчеркивает не легкую судьбу детей на передовой.

— Знакомьтесь – ансамбль образцового хора «Лира» музыкальной школы имени Переяславских города Докучаевска ДНР, русские дети, выросшие на передовой, пример стойкости и терпения, они знают цену подвигу и предательству, жизни и смерти, — написала певица в описании к видео их совместного выступления.

Возвращаться в Республику ребята из хора, пока не спешат. Их каникулы не закончились. Дальше они поедут в Тулу, где их ждет интересная развлекательная программа.

ТЕКСТ ПЕСНИ "НА ПЕРЕДОВОЙ"

Первый Куплет:

Мы не вздрогнем от обещания ада.

Мы видали его под землей.

Мы все еще живы и это наша награда.

И мы будем стоять на передовой.

Мы помним, как взрывались наши рассветы.

Как разрывались от боли наши сердца.

Мы будем всегда помнить об этом.

И мы будем стоять до конца.

Припев:

Здесь все по-другому. Здесь даже воздух другой.

Мы на нашей земле. Мы на передовой.

И ни шагу назад - просто некуда нам отступать.

Это наша земля и мы будем стоять.

Второй Куплет:

Мы уходим в закат, как уходили в забой.

Наш мир ни под кем не прогнется.

Мы будем стоять на передовой.

Мы дождемся, когда взойдет солнце.

Припев: [х4]

Дети из Докучаевска спели с Юлией Чичериной песню "На передовой". Видео: архив Юлии Чичериной.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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