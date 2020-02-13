«Мы все еще живы и это наша награда»: Дети из Докучаевска спели на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной
Приключения детей из Докучаевска в России продолжаются. Ребята из образцового хора «Лира» побывали в Москве и даже спели на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной. У них была всего одна совместная репетиция. Но от их пения под громкие басы все равно вызывают мурашки по коже. А текст песни «На передовой» как-никак лучше подчеркивает не легкую судьбу детей на передовой.
— Знакомьтесь – ансамбль образцового хора «Лира» музыкальной школы имени Переяславских города Докучаевска ДНР, русские дети, выросшие на передовой, пример стойкости и терпения, они знают цену подвигу и предательству, жизни и смерти, — написала певица в описании к видео их совместного выступления.
Возвращаться в Республику ребята из хора, пока не спешат. Их каникулы не закончились. Дальше они поедут в Тулу, где их ждет интересная развлекательная программа.
ТЕКСТ ПЕСНИ "НА ПЕРЕДОВОЙ"
Первый Куплет:
Мы не вздрогнем от обещания ада.
Мы видали его под землей.
Мы все еще живы и это наша награда.
И мы будем стоять на передовой.
Мы помним, как взрывались наши рассветы.
Как разрывались от боли наши сердца.
Мы будем всегда помнить об этом.
И мы будем стоять до конца.
Припев:
Здесь все по-другому. Здесь даже воздух другой.
Мы на нашей земле. Мы на передовой.
И ни шагу назад - просто некуда нам отступать.
Это наша земля и мы будем стоять.
Второй Куплет:
Мы уходим в закат, как уходили в забой.
Наш мир ни под кем не прогнется.
Мы будем стоять на передовой.
Мы дождемся, когда взойдет солнце.
Припев: [х4]
Дети из Докучаевска спели с Юлией Чичериной песню "На передовой". Видео: архив Юлии Чичериной.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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