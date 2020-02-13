13 февраля сборные ДНР и команда Бахчисарая встретятся на футбольном поле в Симферополе

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:59:56+03:00

Сборная ДНР и команда «Кызылташ» встретятся на футбольном поле на товарищеском матче. Фото: fsdnr.com

Матч будет транслироваться в прямом эфире на YouTube

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Сегодня, 13 февраля, в 14.00 на стадионе «Фиолент» состоится товарищеский матч между сборной Донецкой Народной Республики и командой футбольного клуба Бахчисарая «Кызылташ». Посмотреть поединок футболистов можно в прямой трансляции на YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольного союза Республики.

— Сборная ДНР поздней ночью 12 февраля добралась до места дислокации. Несмотря на долгую дорогу, настроение в команде боевое. В «Кызылташе» к предстоящей встрече с нашей сборной относятся очень серьезно. Считают ее очень важной во всех отношениях, — рассказал президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.

Начало матча назначено на 14.00. Какой будет исход поединка, пока сказать сложно. Это подтвердил и игрок «Кызылташ» Дмитрий Хадарченко в интервью местному телеканалу «Миллет».

Дмитрий родом из Донецка. И лично знает многих игроков сборной ДНР. Но, как они сыграют на поле в качестве команды, он даже не представляет. Так что шансы на победу у ДНР и Республики Крым одинаковые.

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ИСТОЧНИК KP.RU