Погода в Луганске на день: 13 февраля в Республике ожидается небольшой снег и ветер

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:59:06+03:00

Синоптики прогнозируют 13 февраля в ЛНР от пяти градусов мороза до двух градусов тепла

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Сегодня, тринадцатого февраля температура воздуха в Республике будет колебаться от пяти градусов мороза ночью до двух градусов тепла днем, ожидаются небольшой снег, усиление ветра, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 12 февраля до 21.00 13 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью временами снег, днем местами небольшой снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения, днем на дорогах гололедица, снежный накат; ветер западный 9-14 метров в секунду, ночью и утром местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до пяти градусов мороза, днем минус три – плюс два градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем – от нуля до двух градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до нуля - плюс 2 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 14-15 февраля существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU