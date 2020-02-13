Погода в Луганске на день: 13 февраля в Республике ожидается небольшой снег и ветер
Сегодня, тринадцатого февраля температура воздуха в Республике будет колебаться от пяти градусов мороза ночью до двух градусов тепла днем, ожидаются небольшой снег, усиление ветра, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 12 февраля до 21.00 13 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью временами снег, днем местами небольшой снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения, днем на дорогах гололедица, снежный накат; ветер западный 9-14 метров в секунду, ночью и утром местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до пяти градусов мороза, днем минус три – плюс два градуса, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем – от нуля до двух градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до нуля - плюс 2 градусов днем.
По предварительному прогнозу, 14-15 февраля существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.
Читайте также
Паспортизировали, паспортизировали да не выпаспортизировали – Зеленский решил раздать украинские паспорта жителям ЛДНР
Зеленский решил, что для того, чтобы закончилась война заканчивать войну не обязательно. А вот выдать паспортов Украины – это да, это путь к миру (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»