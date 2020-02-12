Успеть домчаться до России к 23 часам – в ДНР разрешили движение на всех автодорогах Республики
Из-за метели и мокрого снега сегодня было ограничено движение на трассах, ведущих в Россию. И вот вечером после 19 часов в Министерстве транспорта ДНР объявили о полном возобновлении движения.
- В связи с проведением мероприятий по расчистке автомобильных дорог Республики, стабилизацией дорожной обстановки и отсутствием угрозы безопасности участников дорожного движения с 19:15 12 февраля приказом Министерства транспорта ДНР открыто движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования:
- Т-05-07 Донецк – Харцызск - Амвросиевка - КПП «Успенка»,
- Т-05-22 От /Н-21/ - подъезд к Саур-Могиле,
- С051730 От /Н-21/ - Мануйловка – Дмитровка.
Таким образом, все автомобильные дороги общего пользования в Республике открыты для движения автомобилей и автобусов. Впрочем, работа по расчистке дорог и обеспечению безопасности дорожного движения продолжается.
Теперь желающим выехать из ДНР в Россию надо успеть домчаться до границы до 23 часов. Но чтобы не рисковать, отложите поездку на завтра.
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ИСТОЧНИК KP.RU