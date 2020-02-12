В Попасной пьяный украинский солдат на УАЗе протаранил гражданскую машину
Военнослужащий вооруженных формирований Богучарский стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Попасной. Сержант украинской армии находился за рулем УАЗа в состоянии алкогольного опьянения и протаранил гражданский автомобиль. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- Ввиду обледенения дорожного покрытия автомобиль УАЗ-469 под управлением сержанта Богучарского протаранил на светофоре гражданский автомобиль ВАЗ-2106 и вылетел в кювет, - сказал он.
В результате дорожно-транспортного происшествия и мирный житель, и украинский солдат получили травмы.
- Медики констатировали перелом ноги у водителя гражданского автомобиля, а также закрытую черепно-мозговую травму у сержанта Богучарского, - рассказал Филипоненко.
Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что военный УАЗ – ремонту не подлежит.
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ИСТОЧНИК KP.RU