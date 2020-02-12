2020-02-12T17:23:32+03:00
Политика

«Ну, чем не Раскольников!» В ЛНР мужчина убил старушку, чтобы не платить ей за аренду квартиры

Житель Алчевска хотел одним разом решить все свои проблемы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Житель Алчевска признался, как убил и ограбил старушку. Фото: МВД ЛНРЖитель Алчевска признался, как убил и ограбил старушку. Фото: МВД ЛНР
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В Алчевске сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве 70-летней женщины. Тот не стал отпираться, и рассказал, как совершил это страшное преступление.

Оказывается задержанный хорошо знал старушку - снимал у нее квартиру. Но наступил момент, когда у полного здоровья и сил молодого человека не осталось денег. Он испугался, что может оказаться без крыши над головой. Мужчине пришла в голову идея, что если он убьет хозяйку и заберет ее ценности, то сможет решить свои проблемы.

Ну, совсем, как у Родиона Раскольникова! Помните такого героя романа Достоевского «Преступление и наказание»? Студент Раскольников вынужден был уйти из университета из-за отсутствия денег. И в его голове созрела идея убийства «гадкой старушонки»- процентщицы. Это одно-единственное преступление, по мнению студента, должно было изменить его собственную жизнь.

Раскольников взялся за топор, а житель Алчевска задушил старушку голыми руками.

- Вытащил тело на балкон, взял у нее из куртки телефон и сдал его в ломбард. Взял ключи от квартиры по месту ее проживания. Нашел там деньги и ювелирные украшения, – поведал мужчина сотрудникам МВД ЛНР.

За преднамеренное убийство алчевскому «Раскольникову» грозит пожизненное заключение. Только трудно сказать, будут ли его терзать душевные муки, как Родиона?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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