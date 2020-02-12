«Не курите пьяными в постели!» Двое мужчин погибли на пожарах в ДНР

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:13:22+03:00

Еще один житель пострадал от огня и дыма

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В минувшие сутки на пожарах в Горловке, Донецке и Макеевке погибли двое мужчин и еще один пострадал от огня и дыма. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

В Калининском районе Горловки 11 февраля возник пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажки по улице Немировича-Данченко. В результате погиб 54-летний мужчина. Пожаром уничтожены диван и спальные принадлежности на площади 3,5 квадратных метра.

А 12 февраля в Центрально-городском районе Макеевки горела квартира на первом этаже девятиэтажного здания семейного общежития. Огонь уничтожил немного – диван и вещи на площади 1,5 квадратных метра. Но этого хватило для гибели мужчины. Ему предположительно 60 лет. Анкетные данные сейчас устанавливаются. Как и причина возгорания. Но судя по площади пожара – мужчина курил в постели. Возможно, он был нетрезв и уснул.

В Петровском районе Донецка в результате пожара в частном жилом доме по улице Лохтина пострадал 52-летний мужчина. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU