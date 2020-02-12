В Донбассе 170 лебедей и 480 селезней спасаются от снега и мороза в одной большой проруби
Работники регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» с тревогой наблюдают за лебедями-шипунами, которые оказались в плену мороза, пришедшего на смену мощному снегопаду. В этом году из-за теплой зимы десятки лебедей не покинули знаменитый парк, расположенный рядом с Константиновкой Донецкой области. Но февраль не зря в народе прозвали лютым.
Мощные снегопады, а за ними и мороз до минус 20 градусов значительно ограничили территорию обитания гордых птиц.
- Сейчас все они находятся в одной большой проруби диаметром примерно 15 метров. С помощью квадрокоптера мы посчитали лебедей - их 171 особь. Все активные и хорошо себя чувствуют, - рассказали работники парка. - Также рядом с лебедями спасаются от мороза 480 селезней.
По прозрачной ледяной глади можно только парами прогуливаться. Фото: facebook.com/Клебан-Бик-Регіональний-Ландшафтний-Парк
После консультации с орнитологами было принято решение не трогать птиц. Сейчас за птицами просто ведут наблюдение и ждут оттепели. По прогнозам синоптиков, погода улучшится после сегодняшнего снега с дождем. По ночам еще будет небольшой мороз, а днем – солнечно и плюсовая температура.
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ИСТОЧНИК KP.RU