Украинская армия обстреливала из минометов поселки на окраине Донецка и села на юге ДНР
Пока президент Украины Владимир Зеленский рассказывает журналистам, как он собирается реинтегрировать Донбасс на Украину, его подчиненные продолжают «утюжить» ДНР из минометов, пушек БМП и гранатометов. За минувшие сутки ВСУ выпустили 36 таких боеприпасов, не считатая патронов из стрелкового оружия.
Больше всего досталось поселкам под Донецком - Крутой Балке и Старомихайловке. По ним выпустили 16 мин. Стреляли из минометов и по селам Саханка и Ленинское на мариупольском направлении.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Отметим – к счастью, ни в кого украинские военные не попали.
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ИСТОЧНИК KP.RU