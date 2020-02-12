2020-02-12T12:21:47+03:00
Политика

Украинская армия обстреливала из минометов поселки на окраине Донецка и села на юге ДНР

Под огонь попали Крутая Балка, Старомихайловка, Саханка и Ленинское
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По поселкам ДНР украинские военные за минувший день день выпустили 21 мину. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо поселкам ДНР украинские военные за минувший день день выпустили 21 мину. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Пока президент Украины Владимир Зеленский рассказывает журналистам, как он собирается реинтегрировать Донбасс на Украину, его подчиненные продолжают «утюжить» ДНР из минометов, пушек БМП и гранатометов. За минувшие сутки ВСУ выпустили 36 таких боеприпасов, не считатая патронов из стрелкового оружия.

Больше всего досталось поселкам под Донецком - Крутой Балке и Старомихайловке. По ним выпустили 16 мин. Стреляли из минометов и по селам Саханка и Ленинское на мариупольском направлении.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Отметим – к счастью, ни в кого украинские военные не попали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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