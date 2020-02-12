Украинская армия обстреливала из минометов поселки на окраине Донецка и села на юге ДНР

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:21:47+03:00

По поселкам ДНР украинские военные за минувший день день выпустили 21 мину. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Изменить размер текста: A A

Пока президент Украины Владимир Зеленский рассказывает журналистам, как он собирается реинтегрировать Донбасс на Украину, его подчиненные продолжают «утюжить» ДНР из минометов, пушек БМП и гранатометов. За минувшие сутки ВСУ выпустили 36 таких боеприпасов, не считатая патронов из стрелкового оружия.

Больше всего досталось поселкам под Донецком - Крутой Балке и Старомихайловке. По ним выпустили 16 мин. Стреляли из минометов и по селам Саханка и Ленинское на мариупольском направлении.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Отметим – к счастью, ни в кого украинские военные не попали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяные ВСУшники сели за руль и насмерть сбили женщину

Их машину вынесло на встречную полосу, где они лоб в лоб столкнулись с авто потерпевшей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU