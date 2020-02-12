В Донецке «заминировали» памятник Артему, чтобы сорвать митинг
Сегодня в 10 часов утра должен был начаться митинг, посвященный 102-й годовщине со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики (ДКР). Но его отложили. Неизвестные сообщили, что памятник лидеру ДКР Артему заминирован. Возле монумента работали взрывотехники.
По всей видимости, это была чья-то хулиганская выходка. «Мину» не нашли. И митинг состоялся. Всего лишь на час позже.
- Нас предупредили, чтобы не расходились по своим делам, были в готовности прийти на место, – сказала студентка Наталья.
Кстати, за такие «шутки» в ДНР виновный может получить пару лет лишения свободы. И совсем не условных. А в полиции научились вычислять телефонных хулиганов. Эта информация для тех, кто не понимает ответственности за свои выходки.
ИСТОЧНИК KP.RU