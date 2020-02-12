2020-02-12T11:20:36+03:00
Политика

В Донецке «заминировали» памятник Артему, чтобы сорвать митинг

Сегодня исполняется 102-я годовщина со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Памятник лидеру Донецко-Криворожской Республики Артему находится в центре Донецка на пересечении улицы Артема и проспекта МираПамятник лидеру Донецко-Криворожской Республики Артему находится в центре Донецка на пересечении улицы Артема и проспекта МираФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в 10 часов утра должен был начаться митинг, посвященный 102-й годовщине со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики (ДКР). Но его отложили. Неизвестные сообщили, что памятник лидеру ДКР Артему заминирован. Возле монумента работали взрывотехники.

По всей видимости, это была чья-то хулиганская выходка. «Мину» не нашли. И митинг состоялся. Всего лишь на час позже.

- Нас предупредили, чтобы не расходились по своим делам, были в готовности прийти на место, – сказала студентка Наталья.

Кстати, за такие «шутки» в ДНР виновный может получить пару лет лишения свободы. И совсем не условных. А в полиции научились вычислять телефонных хулиганов. Эта информация для тех, кто не понимает ответственности за свои выходки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донбассе 170 лебедей и 480 селезней спасаются от снега и мороза в одной большой проруби
Украинская армия обстреливала из минометов поселки на окраине Донецка и села на юге ДНР
В Донецке «заминировали» памятник Артему, чтобы сорвать митинг
В Донецке спасли из снежного плена «скорую», в которой везли больного ребенка
Из-за снегопада в ДНР ограничили движение на республиканских трассах
Переговоры с республиками Донбасса об обмене пленными теперь будет вести генерал СБУ
Погода на день в Луганске: 12 февраля мокрый снег, туман, сильный гололед и до 3 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 12 февраля сильный мокрый снег и гололед, до 2 градусов тепла
В Донбассе за два дня выпала месячная норма снега: 200 километров дорог расчистили горняки
Маленькие циркачи из Донецка покорили арену Circo de Albacete в Испании
В Республике откроют предприятие по выпуску чугуна
В Мариуполе катание с горки окончилось трагедией
Пьяные ВСУшники сели за руль и насмерть сбили женщину
Я мзду беру. Мне за державу не обидно: В ЛНР задержали шестерых таможенников за взятку более тринадцати миллионов рублей
Почти 100 тысяч комплектов документов подано дончанами на получение гражданства РФ
"Танки, замки и животные из снега": В ДНР объявили конкурс с призами на оригинальную уборку снега
Зеленский рассчитывает осенью провести выборы в Донбассе
В Харцызске пытались обезглавить бродячего пса
В связи с приездом в Украину дипломатов из США – в ВСУ масштабные проверки
23 февраля и 8 марта: Сколько выходных будет у дончан