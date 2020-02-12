В Донецке «заминировали» памятник Артему, чтобы сорвать митинг

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:20:36+03:00

Памятник лидеру Донецко-Криворожской Республики Артему находится в центре Донецка на пересечении улицы Артема и проспекта Мира Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

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Сегодня в 10 часов утра должен был начаться митинг, посвященный 102-й годовщине со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики (ДКР). Но его отложили. Неизвестные сообщили, что памятник лидеру ДКР Артему заминирован. Возле монумента работали взрывотехники.

По всей видимости, это была чья-то хулиганская выходка. «Мину» не нашли. И митинг состоялся. Всего лишь на час позже.

- Нас предупредили, чтобы не расходились по своим делам, были в готовности прийти на место, – сказала студентка Наталья.

Кстати, за такие «шутки» в ДНР виновный может получить пару лет лишения свободы. И совсем не условных. А в полиции научились вычислять телефонных хулиганов. Эта информация для тех, кто не понимает ответственности за свои выходки.

ИСТОЧНИК KP.RU