2020-02-12T10:49:45+03:00
Политика

В Донецке спасли из снежного плена «скорую», в которой везли больного ребенка

Также сотрудники МЧС вытащили из заноса автобус с пассажирами, которые ехали в Россию
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Спасатели пришли на помощь экипажу «скорой помощи». Фото: 5-tv.ruСпасатели пришли на помощь экипажу «скорой помощи». Фото: 5-tv.ru
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В пресс-службе спасательного ведомства рассказали, что вчера, 11 февраля, сотрудники МЧС дважды спасали из снежных заносов людей, которые ехали в транспорте.

В Моспино на окраине Донецка спасатели пришли на помощь экипажу «скорой помощи». Их машина застряла на улице Паши Ангелиной в поселке Вербовая балка. Медики ехали за 6-летним ребенком, которого надо было отвезти в больницу. Спасатели автоцистерной отбуксировали автомобиль до места вызова и на обратном пути - до расчищенного участка дороги. Ребенок был госпитализирован в детскую клиническую больницу.

Также из снежного заноса пришлось вытягивать автобус в двух километрах от Кутейниково на трассе Донецк – пункт пропуска «Успенка». В нем находились 37 человек. Автобус ехал из Донецка в Матвеев-Курган Ростовской области, где жителям ДНР выдают паспорта РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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