2020-02-12T08:07:06+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 12 февраля мокрый снег, туман, сильный гололед и до 3 градусов тепла

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Помимо гололеда опасность для жителей Луганска представляют сосульки, свисающие с крыш. Фото: vk.com/vk_lgПомимо гололеда опасность для жителей Луганска представляют сосульки, свисающие с крыш. Фото: vk.com/vk_lg
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Погода в Луганске и Луганской Народной Республике 12 февраля значительно ухудшится. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, на дорогах сильная гололедица. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В течение суток усилится юго-западный ветер с 9-14 м/с до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем – от нуля до 2 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 12 февраля – 07.04, время захода – 18.16. Продолжительность светового дня составит 11 часов 12 минут.

Ночью и утром 13 февраля сохранятся осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем местами ожидается порывистый западный ветер до 15-18 м/с, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха ночью незначительно понизится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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