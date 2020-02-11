В Республике откроют предприятие по выпуску чугуна

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:40:10+03:00

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В министерстве промышленности и торговли ДНР заявили о планах запуска предприятия ООО «ДОНМЕТЭКСПО». Оно ориентировано на выпуск чугуна чушкового, сырьевой базой для которого будет имеющийся шлак сталеплавильный, образованный ранее в результате деятельности крупных металлургических заводов Республики, рассказали в минпромторге.

- В настоящий момент идут завершающие работы по запуску производства в промышленных масштабах, — сообщил учредитель ООО «ДОНМЕТЭКСПО» Евгений Пронин.- По нашим подсчетам, первоначальные объемы производства составят 1 200 тонн чугуна, а в последующем, после запуска второй очереди производства, объемы вырастут до 3 000 тонн в месяц.

Он добавил, что готовую продукцию, полученную в промышленных масштабах, планируется получить уже в марте-апреле 2020 года. И направляться она будет на экспорт. Это позволит трудоустроить не менее 150 человек, в их числе металлурги, крановщики, стропальщики, работники других профессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU