2020-02-11T19:40:10+03:00
Общество

В Республике откроют предприятие по выпуску чугуна

Первую продукцию планируют получить в марте-апреле этого года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Продукция будет изготавливаться на экспорт. Фото: пресс-служба МПТ ДНРПродукция будет изготавливаться на экспорт. Фото: пресс-служба МПТ ДНР
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В министерстве промышленности и торговли ДНР заявили о планах запуска предприятия ООО «ДОНМЕТЭКСПО». Оно ориентировано на выпуск чугуна чушкового, сырьевой базой для которого будет имеющийся шлак сталеплавильный, образованный ранее в результате деятельности крупных металлургических заводов Республики, рассказали в минпромторге.

- В настоящий момент идут завершающие работы по запуску производства в промышленных масштабах, — сообщил учредитель ООО «ДОНМЕТЭКСПО» Евгений Пронин.- По нашим подсчетам, первоначальные объемы производства составят 1 200 тонн чугуна, а в последующем, после запуска второй очереди производства, объемы вырастут до 3 000 тонн в месяц.

Он добавил, что готовую продукцию, полученную в промышленных масштабах, планируется получить уже в марте-апреле 2020 года. И направляться она будет на экспорт. Это позволит трудоустроить не менее 150 человек, в их числе металлурги, крановщики, стропальщики, работники других профессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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