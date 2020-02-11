2020-02-11T18:35:28+03:00
Общество

В Мариуполе катание с горки окончилось трагедией

Ребенок получил множественные травмы и находится в крайне тяжелом состоянии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Не все средства катания на горках являются безопасными.Не все средства катания на горках являются безопасными.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Детвора в Донбассе радуется зиме. Еще бы все зимние каникулы прошли без снега! А потому спешат насладиться - катаются на снежных горках на всех подручных средствах. Однако, не все горкибезопасны. В эти выходные нескольких детей в Мариуполе госпитализировали с серьезными травмами. Одному даже понадобилась срочная операция.

- 8 февраля, в субботу поступил ребенок с тяжелое сочетанной комбинированной травмой. С повреждением грудной клетки, костей, ключиц с двух сторон и с закрытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время состояние ребенка остается крайне тяжелым, – рассказал медицинский директор областной больницы интенсивного лечения Олег Зима.

А потому родителям нужно обязательно поговорить с детьми о мерах безопасности. Еще одной угрозой становится лед на водоемах, который так манит детвору. Ранее в Донецке чудом спасли провалившегося под лед мужчину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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