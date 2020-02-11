2020-02-11T17:42:34+03:00
Политика

Пьяные ВСУшники сели за руль и насмерть сбили женщину

Их машину вынесло на встречную полосу, где они лоб в лоб столкнулись с авто потерпевшей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинским военным сходят с рук все преступления против мирных жителей. Фото: dnews.dn.uaУкраинским военным сходят с рук все преступления против мирных жителей. Фото: dnews.dn.ua
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Недалеко от Донецка на оккупированной Украиной территории украинские боевики перепились и сели за руль. Результатом этого стала гибель ни в чем не повинной женщины.

- В районе населенного пункта Елизаветовка (в 20 километрах к западу от Донецка) во время движения на личном транспорте, боевики 28-й (отдельной механизированной) бригады (ВСУ) совершили выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновения с встречным транспортным средством, – сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР. – В результате ДТП майор Матлах и сержант Петренко получили ранения, гражданка Семенченко – водитель второго транспортного средства – от полученных травм скончалась.

Это далеко не первый случай, когда украинские вояки творят беспредел, чувствуя свою полную безнаказанность. До этого подобные ДТП с участием "воинов света" были в Авдеевке, Константиновке и других городах. Преступникам всегда удавалось уйти от ответа. Также как остаются безнаказанными их мародерство, насилие и убийство мирных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Пьяные ВСУшники сели за руль и насмерть сбили женщину
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