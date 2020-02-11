Почти 100 тысяч комплектов документов подано дончанами на получение гражданства РФ

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:22:54+03:00

Почти 80 тысяч жителей Республики уже получили в упрощенном режиме российские паспорта. Фото: ДАН

В ДНР работает 37 подразделений миграционной службы, а также два дополнительных пункта в Макеевке

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Жителями Донецкой Народной Республики подано уже более 90 000 комплектов документов на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

- Органы и подразделения миграционной службы ДНР по состоянию на 10 февраля 2020 года приняли 90 978 заявлений о приеме в гражданство РФ, – сообщили в миграционной службе министерства внутренних дел ДНР.

На данный момент 74 716 жителей Республики уже получили в упрощенном режиме российские паспорта.

Четыре пункта выдачи паспортов работают на территории Ростовской области. Напомним, 2 мая была изменена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР.

Узнать о всех тонкостях оформления паспорта ДНР, а потом паспорта РФ можно на сайте mvddnr.ru. Там публикуют постоянные изменения.

Тем временем свыше 415 тысяч человек получили паспорта Донецкой Народной Республики с 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU