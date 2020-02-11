2020-02-11T16:44:59+03:00
Общество

"Танки, замки и животные из снега": В ДНР объявили конкурс с призами на оригинальную уборку снега

Из снега можно лепить различные фигуры - танки, замки, животных, а затем получить за это приз
Екатерина Сорока
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Для участия в конкурсе нет никаких ограничений. Участникам дана полная свобода действий. Фото: oddr.infoДля участия в конкурсе нет никаких ограничений. Участникам дана полная свобода действий. Фото: oddr.info
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На днях в социальных сетях завирусилась фотография танка из снега, которые слепили донецкие дети. Школьники сделали своими руками бронемашину в натуральную величину, не забыв наверху повесить красное знамя.

Теперь снеговиками во дворах уже никого не удивишь. И такой пример оказался заразительным. Во дворах уже стоят бронемашины, крепости и замки, а также милые зверушки. Особо креативные ребята используют снег, как холст и разрисовывают свои скульптуры красками. Все они были сделаны не только ради веселья, но и для участия в конкурсе по креативной уборке снега, который проводит общественное движение «Донецкая Республика».

— Приглашаем принять участие в конкурсе по креативной уборке снега! Для участия в конкурсе выкладывайте свои работы в видео формате в социальной сети «ВКонтакте» с хештэгом #Чистый_двор_подарков_вагон. Длительность ролика не должна превышать одну минуту. Ссылки на посты присылать на почту struktura@oddr.info, — рассказали в пресс-службе движения.

Итоги конкурса подведут 17 февраля. Авторы самых креативных работ получат интересные призы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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