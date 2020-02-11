"Танки, замки и животные из снега": В ДНР объявили конкурс с призами на оригинальную уборку снега
На днях в социальных сетях завирусилась фотография танка из снега, которые слепили донецкие дети. Школьники сделали своими руками бронемашину в натуральную величину, не забыв наверху повесить красное знамя.
Теперь снеговиками во дворах уже никого не удивишь. И такой пример оказался заразительным. Во дворах уже стоят бронемашины, крепости и замки, а также милые зверушки. Особо креативные ребята используют снег, как холст и разрисовывают свои скульптуры красками. Все они были сделаны не только ради веселья, но и для участия в конкурсе по креативной уборке снега, который проводит общественное движение «Донецкая Республика».
— Приглашаем принять участие в конкурсе по креативной уборке снега! Для участия в конкурсе выкладывайте свои работы в видео формате в социальной сети «ВКонтакте» с хештэгом #Чистый_двор_подарков_вагон. Длительность ролика не должна превышать одну минуту. Ссылки на посты присылать на почту struktura@oddr.info, — рассказали в пресс-службе движения.
Итоги конкурса подведут 17 февраля. Авторы самых креативных работ получат интересные призы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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