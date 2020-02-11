Зеленский рассчитывает осенью провести выборы в Донбассе

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:31:57+03:00

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Владимир Зеленский допускает возможность проведения выборов в Донбассе осенью текущего года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает и замораживания конфликта. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу» отметив, что «местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну».

- Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех — и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство, — заявил Зеленский.

Однако, он признал, что многое станет понятно только после встречи «нормандской четверки», запланированной на апрель.

К тому же «выборы в Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований», по словам самого Зеленского.

Тем временем, Украина продолжает обстреливать территорию Республики, только за минувшие сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU