В Харцызске пытались обезглавить бродячего пса

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:12:20+03:00

Сейчас в ПИФе большие проблемы, связанные с кормом для собак. Денег на их содержание не хватает. Фото: инстаграм pif_dn

Псу удалось выбраться из западни и его нашли волонтеры. Теперь он лечится в донецком приюте "ПИФ"

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Еще одна собака попала в донецкий приют «ПИФ» с резаными ранами. На этот раз пациент поступил из Харцызска. Кто-то пытался обезглавить пса. Но он выбрался из западни. А на память о произошедшем у него на шее остался глубокий порез. Об этом в соцсетях рассказывают сотрудники приюта.

— Его зовут Николя и он из Харцызска. Его нашли волонтеры и попросили помочь. Сейчас он у нас. Мы зачистили раны, обработали их. И теперь впереди месяцы лечения и перевязок, — говорится в сообщении. — Сейчас для Николя очень нужны препараты линкомицин, бетадин, мазь левомеколь, хрогексидин, а также перчатки и бинты.

Что конкретно произошло с псом неизвестно. Но порез очень похож на след, который остается от силка. Это приспособление, которое используется для ловли животных. На его конце находится петля из веревки или прочно проволоки. Видно пес пытался выбраться из западни и порезал себе всю шею.

Приют принял Николя, не смотря на то, что уже заполнен битком. Сейчас в «ПИФе» живет около 800 собак, на содержание которых нужны колоссальные суммы. Поддержать приют можно денежным переводом на один из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU