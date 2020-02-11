В связи с приездом в Украину дипломатов из США – в ВСУ масштабные проверки
В вооруженных формированиях Украины начались масштабные проверки. Это связано с приездом в незалежную делегатов аппарата военного атташе Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Приезд американских дипломатов связан с их недоверием к руководителям армии незалежной.
Западные кукловоды ужесточают контроль над украинской армией, - сказал Филипоненко.
Источник НМ ЛНР сообщил, что американская делегация во главе с полковником Смитом вчера, 10 февраля, побывала в 59-й бригаде ВСУ.
- В зоне так называемой «ООС», начался ряд масштабных проверок. Так, в день приезда американской делегации в 46-ю десантно-штурмовую бригаду с целью проверки несения боевого дежурства и организации службы прибыли офицеры штаба оккупационных сил, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
Вооруженным формированиям Украины есть, что скрывать. В рядах армии незалежной повальные недостачи вооружения и снабжения, пьянство и дезертирство.
Для расследования ряда происшествий, связанных с употреблением алкогольных и наркотических веществ военнослужащими, в 46-й бригаде работают сотрудники военной службы правопорядка, - отметил офицер пресс-службы НМ ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU