2020-02-11T13:33:47+03:00
Спорт

Пловцы из ДНР сорвали куш медалей на чемпионате в Крыму

Всего 35 спортсменов суммарно завоевали 78 медалей чемпионата
Екатерина Сорока
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Соревнования проходили с 7 по 9 февраля в городе Евпатория. Фото:.openfit.comСоревнования проходили с 7 по 9 февраля в городе Евпатория. Фото:.openfit.com
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На этих выходных пловцы из Донецкой Народной Республики побывали в Крыму в городе Евпатория, где поучаствовали в местном чемпионате. От Республики на соревнования поехало всего 35 спортсменов, но они сорвали куш по количеству заработанных медалей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

—На состязаниях Донецкую Народную Республику представляли 35 спортсменов. По итогам соревнований спортсмены ДНР завоевали 78 медалей, из которых 30 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых, — говорится в сообщении.

Этот чемпионат был рассчитан для местных пловцов. То есть в нем участвовали спортсмены из Крыма, Симферополя, Евпатории и Керчи. Всего было 300 участников, и только небольшой процент из них составляли спортсмены из ДНР. Тем не менее, наши ребята не испугались конкуренции и незнакомой обстановки. И в итоге они показали отличный результат.

А один из спортсменов Максим Жук из Донецка даже выполнил норматив на Мастера спорта Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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