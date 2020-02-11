2020-02-11T12:03:02+03:00
Политика

Три года тюрьмы получила жительница ЛНР, из-за пьянства которой погибли малолетние дети

Адвокат горе-мамаши пытался оспорить приговор суда, посчитав его слишком строгим
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В огне погибли дети в возрасте 3 и 1,5 лет. Фото: versiya.infoВ огне погибли дети в возрасте 3 и 1,5 лет. Фото: versiya.info
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Эта трагедия случилась в ноябре 2018 года. Жительница Красного Луча, оставив своих детей в возрасте 3 и 1,5 лет одних, отправилась на пьяные посиделки к знакомой. В это время в квартире загорелась электропроводка. Дети погибли, отравившись окисью углерода.

Страшное испытание для любой матери. Но помимо душевных мук женщину ждала кара земная. Горе-мамаше были предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса ЛНР – 169 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». А также ч. 3 статьи 117 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

За такое преступление предусмотрен максимальный срок наказания - лишение свободы на четыре года. В октябре 2019 года Краснолучский городской суд приговорил женщину к 3,6 годам лишения свободы.

Адвокат осужденной обжаловал приговор. Он не согласился с квалификацией действий матери. Также посчитал назначенное наказание слишком строгим. И вот на днях Верховный суд ЛНР вынес вердикт: оставить без изменений приговор Краснолучского суда.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР отметили, что сотрудники прокуратуры провели по этому делу все необходимые следственные действия. А процессуальный надзор за ходом расследования проводил отдел по надзору за соблюдением законов Генпрокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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