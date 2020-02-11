Куда звонить, если оборваны провода?

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:04:40+03:00

Из – за мокрого снега в ДНР рушатся деревья и обрывают провода

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Непогода в Республике продолжается. Из – за обрывов проводов света не было во многих городах ДНР. В Минестерстве энергетики говорят, что если увидели оборванные линии электропередач – нужно отойти метров на восемь и позвонить в диспетчерскую службу энергопоставщика, или диспетчеру администрации города.

В ближайшее время синоптики обещают непростые погодные условия, налипание мокрого снега. Сейчас оперативно созданы телефоны горячих линий:

г. Донецк

Ворошиловский: 302 13 88 Калининский: 294 00 20 Кировский: 203 53 61 Куйбышевский: 253 27 42 Ленинский: 203 85 20 Буденновский: 203 27 56 Центральный: 302 10 88 Петровский Восточный: 203 36 00 Петровский Западный: 203 41 21 Пролетарский: 310 27 08

г. Макеевка

Центральный РЭС: 28 52 60

Советский РЭС: 23 10 71

Червоногвардейский РЭС: 24 00 28

Ясиноватский РЭС – (06236) 2-24-19

Горловский РЭС – 0713537269

Енакиевский РЭС – 0713052143

Дебальцевский РЭС – 0713468102

Торезский РЭС - 0713052139

Амвросиевский РЭС – (06259) 2-32-09

Шахтерский РЭС – 0713938615

Харцызский РЭС – 0713468188

Старобешевский РЭС – (06253) 2-14-32

Приазовский РЭС – (06296) 3-16-06

Тельмановский РЭС – (06279) 5-12-40

Докучаевский РЭС - (06275) 3-10-40

Круглосуточно работает горячая линия Информационно-консультационного центра РП «РЭК»: 071-301-16-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU