Куда звонить, если оборваны провода?
Непогода в Республике продолжается. Из – за обрывов проводов света не было во многих городах ДНР. В Минестерстве энергетики говорят, что если увидели оборванные линии электропередач – нужно отойти метров на восемь и позвонить в диспетчерскую службу энергопоставщика, или диспетчеру администрации города.
В ближайшее время синоптики обещают непростые погодные условия, налипание мокрого снега. Сейчас оперативно созданы телефоны горячих линий:
г. Донецк
Ворошиловский: 302 13 88 Калининский: 294 00 20 Кировский: 203 53 61 Куйбышевский: 253 27 42 Ленинский: 203 85 20 Буденновский: 203 27 56 Центральный: 302 10 88 Петровский Восточный: 203 36 00 Петровский Западный: 203 41 21 Пролетарский: 310 27 08
г. Макеевка
Центральный РЭС: 28 52 60
Советский РЭС: 23 10 71
Червоногвардейский РЭС: 24 00 28
Ясиноватский РЭС – (06236) 2-24-19
Горловский РЭС – 0713537269
Енакиевский РЭС – 0713052143
Дебальцевский РЭС – 0713468102
Торезский РЭС - 0713052139
Амвросиевский РЭС – (06259) 2-32-09
Шахтерский РЭС – 0713938615
Харцызский РЭС – 0713468188
Старобешевский РЭС – (06253) 2-14-32
Приазовский РЭС – (06296) 3-16-06
Тельмановский РЭС – (06279) 5-12-40
Докучаевский РЭС - (06275) 3-10-40
Круглосуточно работает горячая линия Информационно-консультационного центра РП «РЭК»: 071-301-16-40.
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ИСТОЧНИК KP.RU