В прифронтовой Ясиноватой планируют восстановить крупнейшие парки отдыха

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:16:54+03:00

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С 2014 года Ясиноватая остается одной из самых «горячих» точек Республики. Город каждый день находится под прицелом украинских силовиков. Но город не стоит на месте. На весну и лето этого года у местной администрации есть множество планов по благоустройству.

Когда на улице потеплеет в Ясиноватой планируют начать восстановление двух крупнейших городских парков отдыха – «Юбилейный» и «Железнодорожников». На их территории появятся аллеи с многолетними растениями, различные арт-объекты и wi-fi зоны. Об этом рассказал глава администрации города Дмитрий Шевченко.

— В 2019 году мы сделали небольшой парк в районе школы номер один, который откроем этой весной. Там обустроена зона отдыха, wi-fi, пешеходные дорожки. В 2020-м планируем поработать с двумя большими парками «Юбилейный» и «Железнодорожников», — рассказал Шевченко.

Предстоит большая работа. Один только парк «Железнодорожников» размером около 15 гектаров. А «Юбилейный» хоть в два раза и меньше, но работы в нем также достаточно. Как минимум по всему территории нужно проложить пешеходные дорожки и поставить новые фонари и скамейки. А дальше уже будут решать вопрос с декорациями, фонтанами и клумбами.

Для того, чтобы полностью восстановить парки у администрации есть шесть месяцев. По словам Шевченко, «Юбилейный» и «Железнодорожников» будут готовы до осени этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU