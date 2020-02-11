2020-02-11T10:02:33+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой

Под огонь ВСУ попали села Крутая Балка и Васильевка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирие остается исключительно на бумаге.Перемирие остается исключительно на бумаге.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские боевики сегодня утром обстреляли из 82-мм минометов районы сел Крутая Балка и Васильевка вблизи Ясиноватой.

- В 08:15 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Авдеевка к населенному пункту Крутая Балка, выпущено 10 мин калибром 82 мм, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Так звучат сухие цифры сводок. Ранее украинские силовики выпустили шесть мин калибром 82 мм по району села Васильевка под Ясиноватой.

Ранее разведка ДНР также зафиксировала активность вблизи линии соприкосновения украинских и западных журналистов, прибывших готовить видеосюжеты для ложного обвинения сил ДНР в нарушении перемирия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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