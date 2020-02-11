2020-02-11T10:45:54+03:00
Политика

Счастливые каникулы: Детвора из Докучаевска выступит на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной

27 детей из Донбасса отправились сегодня на каникулы в Россию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Известно, что подготовка к концерту началась еще несколько месяцев назад. Фото: архив Юлии ЧичеринойИзвестно, что подготовка к концерту началась еще несколько месяцев назад. Фото: архив Юлии Чичериной
Изменить размер текста:

Уже стало традицией отдых детей из Донбасса в различных уголках России. Вот и сегодня двадцать семь детей из Ясиноватой и Докучаевска примут участие в культурно-развлекательной программе «Счастливые каникулы» в Российской Федерации.

- В период с 11 по 19 февраля дети из ДНР по приглашению общественной организации «Землячество Донбассовцев» отправятся на «Счастливые каникулы» в Москву и Тулу. В состав делегации вошло 27 детей из Докучаевска и Ясиноватой, а также пятеро сопровождающих, – сообщили в пресс-службе Русского центра.

Уже известно, что детей ждет много сюрпризов. Одним из таких станет выступление в Москве на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной на концерте "Мы дети твои, Россия!" А ведущей на этом концерте будет актриса театра и кино Наталья Колоскова, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Ополченочка".

Также дети отправятся в Тулу, где для них проведут экскурсии по фабрике пряников, музею оружия, музею-заповеднику Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», экзотариуму. В Москве гости посетят зоопарк, музеи, театр, запланировано также проведение различных мастер-классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажир перевернувшегося под Новоазовском автобуса Людмила Якушева: Через окно меня выбросило в сугроб и я боялась, что махина завалится на меня

В страшной аварии два человека погибли, еще двадцать два – пострадали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куда звонить, если оборваны провода?
Три года тюрьмы получила жительница ЛНР, из-за пьянства которой погибли малолетние дети
В прифронтовой Ясиноватой планируют восстановить крупнейшие парки отдыха
Украинские боевики обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой
Счастливые каникулы: Детвора из Докучаевска выступит на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной
Погода в Луганске на день: 11 февраля выдастся сырым и пасмурным
Погода в Донецке на день: Потепление до 0 градусов, гололед и ветер
В Донецке на питьевом ставке мужчина провалился под лед
Непогода в ДНР активизировала аферистов: они собирают деньги якобы на покупку проводов
Погода в Донецке на 11 февраля: ожидаются сильный снегопад и шквальный ветер, на дорогах – гололедица
Командовать объединенными силами ВСУ будет генерал Наев, который обещал за сутки выйти к российской границе в Донбассе
В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
Жители Горловки снова без света
«Кинозеркало истории»: В Донецке весь год будут показывать фильмы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне
«Чуть не сварился заживо!» Голубя, нырнувшего в горячую кашу для собак, спасли в донецком приюте «ПИФ»
Депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко: Президент Украины никогда не смоет со своих рук кровь погибших жителей Донбасса
Бояться не стоит: В МИД ДНР отреагировали на призыв Зеленского к премьер-министру Италии закрыть представительства Республики