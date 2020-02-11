Счастливые каникулы: Детвора из Докучаевска выступит на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:45:54+03:00

Известно, что подготовка к концерту началась еще несколько месяцев назад. Фото: архив Юлии Чичериной

27 детей из Донбасса отправились сегодня на каникулы в Россию

Изменить размер текста: A A

Уже стало традицией отдых детей из Донбасса в различных уголках России. Вот и сегодня двадцать семь детей из Ясиноватой и Докучаевска примут участие в культурно-развлекательной программе «Счастливые каникулы» в Российской Федерации.

- В период с 11 по 19 февраля дети из ДНР по приглашению общественной организации «Землячество Донбассовцев» отправятся на «Счастливые каникулы» в Москву и Тулу. В состав делегации вошло 27 детей из Докучаевска и Ясиноватой, а также пятеро сопровождающих, – сообщили в пресс-службе Русского центра.

Уже известно, что детей ждет много сюрпризов. Одним из таких станет выступление в Москве на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной на концерте "Мы дети твои, Россия!" А ведущей на этом концерте будет актриса театра и кино Наталья Колоскова, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Ополченочка".

Также дети отправятся в Тулу, где для них проведут экскурсии по фабрике пряников, музею оружия, музею-заповеднику Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», экзотариуму. В Москве гости посетят зоопарк, музеи, театр, запланировано также проведение различных мастер-классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажир перевернувшегося под Новоазовском автобуса Людмила Якушева: Через окно меня выбросило в сугроб и я боялась, что махина завалится на меня

В страшной аварии два человека погибли, еще двадцать два – пострадали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU