2020-02-11T08:40:36+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 11 февраля выдастся сырым и пасмурным

А перепад температур от -15 к +1 может спровоцировать плохое самочувствие
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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После резкого похолодания в Донбасс снова пришло тепло. Фото: Роман КишканьПосле резкого похолодания в Донбасс снова пришло тепло. Фото: Роман Кишкань
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Температура воздуха в ЛНР 11 февраля будет колебаться от 15 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов выше нуля днем, осадков не ожидается. Такой значительный перепад температур может спровоцировать мигрени и колебания давления у метеочувствительных людей.

- С 21.00 10 февраля до 21.00 11 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами осадки в виде снега и мокрого снега; на дорогах гололедица, ветер южный 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 13-15 градусов ночью и ноль –2 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 12-14 градусов ночью до нуля – минус 2 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов ниже нуля, днем – 6-8 градусов мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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