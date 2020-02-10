В Донецке на питьевом ставке мужчина провалился под лед

10 Февр. 2020 2020-02-10T22:17:49+03:00

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В Донецке в питьевом ставке, что Кировском районе, рыбак решил половить рыбку. Лед не выдержал, и мужчина оказался в воде. Проходивший мимо местный житель увидел это, вытащил тонущего рыбака и вызвал спасателей.

- Сотрудники МЧС перенесли пострадавшего на берег, сняли мокрую одежду, растерли, обернули одеялом и передали скорой, - сообщили очевидцы.

Из-за ухудшения погодных условий в ДНР введен режим чрезвычайной ситуации. Для обращения жителей открыт телефон горячей линии МЧС: (062) 342-69-99, (071) 342-69-99.

Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД: (071) 361-73-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU