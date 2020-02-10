10 Февр. 2020 2020-02-10T21:56:55+03:00

Непогода в ДНР активизировала аферистов: они собирают деньги якобы на покупку проводов. Фото: Ольга ГОРДО

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Разгулом стихии, которая привела к многочисленным повреждениям в энергетической системе Донецкой Народной Республики, решили воспользоваться мошенники. Они под благовидным предлогом – ускорить процесс восстановительных работ – собирают с доверчивых граждан деньги якобы на покупку кабеля или любого другого энергетического оборудования.

- Мошенники проходят по квартирам и домам, которые остались без энергоснабжения, и рассказывают, что якобы в РЭС им заявили: «У нас нет материалов, ремонтировать нечем, купите кабель, тогда проведем восстановительные работы…», и собирают с жильцов средства, - предостерегают в Министерстве угля и энергетики ДНР.

О таких случаях стало известно из обращений граждан на «горячую линию» министерства, сообщили дончане, проживающие по улицам Ермолая Жукова и Ванникова. Возможно, что они не единичны.

Министерство угля и энергетики официально заявляет, что структурные подразделения Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» имеют всю необходимую ресурсную базу для проведения аварийно-ремонтных работ, спецтехнику и квалифицированный профессиональный персонал.

- Призываем жителей ДНР быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников. В случае возникновения подобной ситуации, обращайтесь на «горячие линии» Министерства угля и энергетики 071 441 21 93, Информационно-консультационного центра РП «РЭК» 071 301 16 40 или в правоохранительные органы, - сказали в пресс-службе Минугля.

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ИСТОЧНИК KP.RU