2020-02-10T19:21:06+03:00
Общество

Погода в Донецке на 11 февраля: ожидаются сильный снегопад и шквальный ветер, на дорогах – гололедица

Об этом сообщили в МЧС
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке ожидается сильный снегопад, на дорогах – гололедицаВ Донецке ожидается сильный снегопад, на дорогах – гололедицаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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11-12 февраля в ДНР ожидается ухудшение погодный условий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Сильный снегопад, метель, налипание мокрого снега; туман, гололед; порывы ветра 15-20 метров в секунду (при порывах ветра свыше 14 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение. – Авт.) На дорогах снежный накат, гололедица, - сообщили в спасательном ведомстве.

Погода в ДНР ухудшилась в середине прошлой недели. Обильный снегопад не прекращался несколько дней. Из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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