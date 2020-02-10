Погода в Донецке на 11 февраля: ожидаются сильный снегопад и шквальный ветер, на дорогах – гололедица
11-12 февраля в ДНР ожидается ухудшение погодный условий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
- Сильный снегопад, метель, налипание мокрого снега; туман, гололед; порывы ветра 15-20 метров в секунду (при порывах ветра свыше 14 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение. – Авт.) На дорогах снежный накат, гололедица, - сообщили в спасательном ведомстве.
Погода в ДНР ухудшилась в середине прошлой недели. Обильный снегопад не прекращался несколько дней. Из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU