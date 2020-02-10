В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
В Управлении Народной милиции ДНР считают, что приезд американских военных дипломатов в Донбасс дестабилизирует обстановку на линии соприкосновения.
- Преступное украинское руководство планирует очередную провокацию, задействовав артиллерийские подразделения. Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.
Разведка также зафиксировала активность вблизи линии соприкосновения украинских и западных журналистов, прибывших готовить видеосюжеты для ложного обвинения сил ДНР в нарушении перемирия.
- Командирам бригад ВФУ Кащенко и Шаповалову, в чьих зонах ответственности работают журналисты, по указаниям командующего ОТГ «Север» Ромигайло поручено оказать всяческое содействие в съемках видеоматериалов, - отметили в Управлении Народной милиции.
В Донецке призвали наблюдателей миссии ОБСЕ не допустить усиления напряженности в Донбассе.
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ИСТОЧНИК KP.RU