2020-02-10T16:07:34+03:00
Общество

Жители Горловки снова без света

Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Жители Горловки снова без света. Фото: censor.neЖители Горловки снова без света. Фото: censor.ne
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Украинские военные продолжают подвергать массированным обстрелам мирные города Республики, разрушая дома, школы, социальные объекты, линии электропередачи. В частности, 9 февраля осколками снарядов киевских силовиков вновь была повреждена энергетическая инфраструктура горловского поселка шахты 6/7. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- В этот раз населенный пункт обесточился не полностью, ВФУ перебили линию 0,4 кВ, оставив без электроснабжения жителей трех улиц: Мира, Тимирязева и Андронникова, в общей сложности 55 бытовых абонентов, - сообщили в Минугля.

Напряжение у людей пропало в 08.50. Заявка была оперативно отработана, даже несмотря на опасность попасть под огонь киевских силовиков. Аварийно-ремонтная бригада восстановила целостность линии и в 10.17 подала напряжение жителям.

Сейчас энергоснабжение поселка шахты 6/7 полностью восстановлено. Всего пять дней назад этот поселок уже оставался без света из-за обстрелов с украинской стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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