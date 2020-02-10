«Кинозеркало истории»: В Донецке весь год будут показывать фильмы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:07:35+03:00

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На протяжении этого года в Донецке реализуется творческий проект «Кинозеркало истории», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

- В кинозале библиотеки имени Крупской пройдет 30 тематических кинолекториев, включающие просмотр и обсуждение фильмов с участием писателей, историков-краеведов, киноведов, чтобы передать зрителям те патриотические ценности, которые заложены в кинокартинах прошлых лет, - рассказал «КП» генеральный директор Республиканского дома народного творчества и кино Максим Романовский.

В рамках проекта в кино-культурном центре «Кинокульт» пройдет серия показов художественных фильмов. На каждый месяц запланировано по четыре показа кинолент как современных («Т-34», «Коридор бессмертия», «Белый тигр», «Сталинград» и другие), так и классических советских фильмов («В бой идут одни старики», «Молодая гвардия», «Летят журавли», «Они сражались за родину» и другие).

Организаторами являются Министерство культуры Республики, Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской и Республиканский дом народного творчества и кино.

ИСТОЧНИК KP.RU