«Чуть не сварился заживо!» Голубя, нырнувшего в горячую кашу для собак, спасли в донецком приюте «ПИФ»

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:32:14+03:00

Сейчас жизни Курлыка ничего не угрожает и он будет восстанавливаться в голубятне

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Зима, когда вся потенциальная пища засыпана снегом, время выживания птиц и зверей. Неудивительно, что при аппетитных запахах они теряют голову, порой рискуя жизнью.

- Сегодня у нас необычное пополнение. Голубь по кличке Курлык пытался покончить с жизнью путём утопления в каше для собак. Спасли, отмыли, прочли лекцию и оказали психологическую поддержку, – шутят сотрудники приюта «ПИФ».

Сотрудники приюта вымыли голубя и временно поселили в голубятне у волонтеров. Пока что Курлык не способен добывать пищу самостоятельно, так как в горячей каше травмировал свое оперение.

А помочь приюту, на попечении которого содержится около 800 собак, можно денежным переводом по одному из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

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Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU