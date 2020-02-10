Депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко: Президент Украины никогда не смоет со своих рук кровь погибших жителей Донбасса
- Президент Украины Владимир Зеленский уже никогда не сможет смыть кровь погибших граждан со своих рук. Мы видим, что вместо выполнения обещаний по урегулированию конфликта и выполнения Минских договоренностей новый президент Украины продолжает нести смерть и разрушения в Донбасс, - заявил депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко.
И добавил: действуя силовыми методами, Зеленский демонстрирует свою недееспособность как политический деятель, прикрываясь армией, как это делал и его предшественник Порошенко.
- Обострение ситуации на линии разграничения и новые погибшие вместо обещанного мира - вот что мы видим сегодня от новой украинской власти, - подчеркнул Александр Криеренко.
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ИСТОЧНИК KP.RU