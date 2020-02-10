Украинские боевики за неделю 50 раз нарушили «перемирие»

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:55:05+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю пятьдесят раз нарушили режим прекращение огня, выпустив по ДНР больше 230 боеприпасов.

- С 3 по 9 февраля вооруженные формирования Украины пятьдесят раз нарушили режим прекращения огня. Выпущено 233 боеприпаса общей массой 0,6 тонны или одиннадцать ящиков, - рассказали в СЦКК.

За это время обстрелами повреждены двенадцать жилых домов и прилегающая инфраструктура.

Как "КП" сообщала, за прошедшие сутки украинские боевики пять раз нарушили «режим тишины», выпустив больше сорока боеприпасов. Под обстрелами украинских военных оказались районы поселков шахты 6/7 и Доломитное на горловском направлении, район «Вольво-Центра» на донецком направлении и на мариупольском - окрестности Саханки.

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ИСТОЧНИК KP.RU