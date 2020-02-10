Накажут ли водителя автобуса, перевернувшегося под Новоазовском?
Два человека погибли, двадцать два – пострадали в страшной аварии с автобусом под Новоазовском днем 6 февраля. Во время обильного снегопада он следовал по маршруту Горловка - Севастополь. Около 16.30 автобус перевернулся в кювет.
- Перевозчик «Тандем Тур» имеет лицензию и полный пакет разрешающих документов, - прокомментировали «КП» в Министерстве транспорта ДНР.
Резонансное ДТП расследует Следственное управление МВД Республики. По предварительным данным, причина аварии в обильном снегопаде. Долю вины водителя установят следователи.
Трасса, ведущая к КПП «Новоазовск», должна была быть перекрыта из-за сложных погодных условий.
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В страшной аварии два человека погибли, еще двадцать два – пострадали (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU