Украинские военные за сутки пять раз обстреляли ДНР

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:28:35+03:00

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили «режим тишины», выпустив больше сорока боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами украинских военных оказались районы поселков шахты 6/7 и Доломитное на горловском направлении, район «Вольво-Центра» на донецком направлении и на мариупольском - окрестности села Саханка, - сообщили в СЦКК.

Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 82 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

На горловском направлении поселок шахты 6/7 под обстрелом украинских боевиков второй день. Они не единожды применяли минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы. По сообщению местных властей, поселок в результате пальбы был обесточен.

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ИСТОЧНИК KP.RU